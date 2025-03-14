Дженоа - Лечче 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лечче, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Никола Леали
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|23
|пз
|Фабио Миретти
|21
|нп
|Джефф Эхатор
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|5
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|12.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|04.03.2012
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|16.10.2011
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|23.04.2011
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 2
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14