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Дженоа - Лечче 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Дженоа
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лечче, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Лечче
Лечче
1 Италия вр Никола Леали
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
23 Италия пз Фабио Миретти
21 Италия нп Джефф Эхатор
19 Италия нп Андреа Пинамонти
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
25 Италия зщ Антонино Галло
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
29 Мали пз Лассана Кулибали
5 Албания пз Медон Бериша
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Лечче0 : 0Дженоа
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа2 : 1Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0Дженоа
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа2 : 1Лечче
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Лечче2 : 2Дженоа
11.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа4 : 0Лечче
12.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа3 : 2Лечче
04.03.2012 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 2Дженоа
16.10.2011 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа0 : 0Лечче
23.04.2011 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа4 : 2Лечче
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Дженоа
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Дженоа
17.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Дженоа2 : 0
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Дженоа
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лечче2 : 3
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 0Лечче
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 1
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Лечче
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лечче0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2840
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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