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Галатасарай - Антальяспор 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 19:30
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
14 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 28-й тур
Галатасарай
Антальяспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Антальяспор, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Антальяспор0 : 3Галатасарай
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Антальяспор0 : 2Галатасарай
21.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
20.05.2022 Турция - Суперлига 38-й тур Антальяспор1 : 1Галатасарай
25.12.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай2 : 0Антальяспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
02.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Галатасарай0 : 0Антальяспор
24.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Антальяспор2 : 2Галатасарай
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур 1 : 2Галатасарай
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 3 : 3Галатасарай
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Галатасарай0 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Галатасарай2 : 2
17.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 1 : 2Галатасарай
08.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Антальяспор2 : 1
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 3 : 0Антальяспор
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Антальяспор2 : 1
14.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 1 : 1Антальяспор
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Антальяспор0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2561
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2650
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2544
5 Эюпспор2643
6 Гёзтепе2536
7 Истанбул Башакшехир2536
8 Газиантеп2535
9 Ризеспор2633
10 Антальяспор2633
11 Трабзонспор2532
12 Касымпаша2632
13 Аланьяспор2631
14 Коньяспор2628
15 Сивасспор2627
16
Зона вылета
Бодрум2627
17
Зона вылета
Кайсериспор2527
18
Зона вылета
Хатайспор2516
19
Зона вылета
Адана Демирспор26-2

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