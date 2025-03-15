Динамо Мх - Крылья Советов 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|20
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Акрон
|20
|25
|10
|Крылья Советов
|20
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|20
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|20
|8