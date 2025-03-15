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Динамо Мх - Крылья Советов 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Динамо Мх
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Крылья Советов
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 0Динамо Мх
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх3 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Крылья Советов3 : 0
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Крылья Советов
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М2040
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин2029
9 Акрон2025
10 Крылья Советов2019
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки2019
13
Стыковая зона
Динамо Мх2018
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел2014
16
Зона вылета
Оренбург208

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