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Борнмут - Брентфорд 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 19:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
15 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Дания Томас Франк
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Борнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут0 : 1Брентфорд
30.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд2 : 1Борнмут
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд3 : 1Борнмут
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Борнмут
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Борнмут
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Борнмут
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд1 : 1
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брентфорд
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Брентфорд
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2846
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2833
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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