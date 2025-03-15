Ипсвич Таун - Ноттингем Форест 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ноттингем Форест
Ноттингем
|31
|вр
|Алекс Палмер
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|29
|пз
|Джейден Филоген
|47
|пз
|Джек Кларк
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 2
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|19.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|15
|Эвертон
|28
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9