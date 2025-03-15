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Ипсвич Таун - Ноттингем Форест 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ноттингем Форест
Ноттингем
31 Англия вр Алекс Палмер
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
8 Англия пз Калвин Филлипс
12 Швеция пз Йенс Каюсте
29 Англия пз Джейден Филоген
47 Англия пз Джек Кларк
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ипсвич Таун
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун1 : 1Ноттингем Форест
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ноттингем Форест2 : 0Ипсвич Таун
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ипсвич Таун
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ипсвич Таун4 : 2Ноттингем Форест
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ноттингем Форест3 : 0Ипсвич Таун
19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун0 : 2Ноттингем Форест
05.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ипсвич Таун1 : 0Ноттингем Форест
24.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ноттингем Форест1 : 1Ипсвич Таун
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 3 : 2Ипсвич Таун
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ипсвич Таун1 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 0
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 4 : 3Ноттингем Форест
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2846
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2833
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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