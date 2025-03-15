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Манчестер Сити - Брайтон 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
31 Бразилия вр Эдерсон
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
14 Испания пз Нико Гонсалес
7 Египет пз Омар Мармуш
26 Бразилия нп Савио
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
17 Гамбия нп Янкуба Минте
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Сити
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити3 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Манчестер Сити
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити0 : 2
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1Манчестер Сити
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2846
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2833
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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