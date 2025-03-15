Манчестер Сити - Брайтон 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|31
|вр
|Эдерсон
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|7
|пз
|Омар Мармуш
|26
|нп
|Савио
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|17
|нп
|Янкуба Минте
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 5
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|15
|Эвертон
|28
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9