02:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 марта
Свернуть список

Ковентри Сити - Сандерленд 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Ковентри Сити
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сандерленд, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сандерленд2 : 2Ковентри Сити
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Сандерленд0 : 3Ковентри Сити
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ковентри Сити0 : 0Сандерленд
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити2 : 1Сандерленд
31.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 1Ковентри Сити
01.03.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Ковентри Сити1 : 0Сандерленд
23.11.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 19-й тур Сандерленд1 : 1Ковентри Сити
13.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 42-й тур Сандерленд4 : 5Ковентри Сити
29.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 10-й тур Ковентри Сити1 : 1Сандерленд
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Ковентри Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Ковентри Сити3 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 3Ковентри Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Ковентри Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 2Ковентри Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Сандерленд1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Сандерленд2 : 1
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Сандерленд
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Сандерленд0 : 1
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 1Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close