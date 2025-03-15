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Лутон Таун - Мидлсбро 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Лутон Таун
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Мидлсбро, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Мидлсбро5 : 1Лутон Таун
24.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун2 : 1Мидлсбро
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Мидлсбро2 : 1Лутон Таун
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро2 : 1Лутон Таун
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лутон Таун3 : 1Мидлсбро
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лутон Таун1 : 1Мидлсбро
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Мидлсбро1 : 0Лутон Таун
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро0 : 1Лутон Таун
02.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лутон Таун3 : 3Мидлсбро
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Лутон Таун
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 4 : 0Лутон Таун
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Лутон Таун1 : 0
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Лутон Таун
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Лутон Таун1 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Мидлсбро2 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Мидлсбро
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Мидлсбро1 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 3Мидлсбро
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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