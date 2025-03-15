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Аугсбург - Вольфсбург 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Аугсбург
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
21 Германия нп Филлип Тиц
29 Германия вр Мариус Мюллер
5 Дания зщ Мадс Роэрслев
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
7 Дания пз Андреас Сков Ольсен
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Вольфсбург1 : 1Аугсбург
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Вольфсбург1 : 3Аугсбург
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Аугсбург3 : 2Вольфсбург
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Вольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Аугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Аугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Аугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Вольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Аугсбург1 : 2Вольфсбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 1Аугсбург
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Аугсбург0 : 0
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 3Аугсбург
14.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Аугсбург0 : 0
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 0Аугсбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Вольфсбург
26.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 0Вольфсбург
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Вольфсбург1 : 1
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 2Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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