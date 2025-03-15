Аугсбург - Вольфсбург 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|5
|зщ
|Мадс Роэрслев
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16