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Унион - Бавария 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Унион
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
19 Германия зщ Яник Хаберер
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
29 Франция пз Лука Тусар
8 Германия пз Рани Хедира
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
40 Германия вр Йонас Урбиг
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
21 Япония зщ Хироки Ито
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0Унион
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион1 : 5Бавария
24.01.2024 Германия - Бундеслига 13-й тур Бавария1 : 0Унион
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Бавария3 : 0Унион
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Бавария
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария4 : 0Унион
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион2 : 5Бавария
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Бавария1 : 1Унион
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Унион1 : 1Бавария
17.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион0 : 2Бавария
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 2Унион
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Унион0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 6 : 0Унион
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 4Унион
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2Бавария
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Бавария2 : 3
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бавария3 : 0
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 3Бавария
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Бавария4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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