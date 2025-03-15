Унион - Бавария 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|21
|зщ
|Хироки Ито
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Венсан Компани
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|24.01.2024
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16