Спарта - ПЕК Зволле 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 19:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
15 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|6
|пз
|Гиваи Зехиэль
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Йонни Янсен
История личных встреч
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|25.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|25
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|25
|26
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|25
|14