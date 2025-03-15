02:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 марта
Свернуть список

Спарта - ПЕК Зволле 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 19:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
15 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Спарта
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
6 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
5 Бельгия зщ Тьерри Лутонда
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 2ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2Спарта
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта2 : 0ПЕК Зволле
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 1Спарта
03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта3 : 2ПЕК Зволле
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле4 : 0Спарта
25.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле2 : 2Спарта
31.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 0Спарта
20.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта1 : 1ПЕК Зволле
07.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 1Спарта
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Спарта4 : 0
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Спарта
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 0Спарта
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта1 : 0
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2549
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2526
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2514

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close