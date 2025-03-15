Валвейк - ПСВ Эйндховен 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 21:00
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
15 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|32
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|29
|нп
|Михил Крамер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|10
|нп
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Петер Бош
История личных встреч
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|05.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 4
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|25
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|25
|26
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|25
|14