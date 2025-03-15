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Валвейк - ПСВ Эйндховен 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 21:00
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
15 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Валвейк
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
32 Нидерланды зщ Редуан Эль-Яакуби
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
29 Нидерланды нп Михил Крамер
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1Валвейк
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Валвейк
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Валвейк0 : 4ПСВ Эйндховен
05.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Валвейк0 : 1ПСВ Эйндховен
11.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Валвейк
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Валвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
23.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
19.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Валвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Валвейк1 : 3ПСВ Эйндховен
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Валвейк1 : 2
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 0Валвейк
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Валвейк5 : 0
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 4Валвейк
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Валвейк2 : 0
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2549
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2526
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2514

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