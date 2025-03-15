Порту - АВС 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 20:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - АВС, которое состоится 15 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|5
|зщ
|Иван Маркано
|4
|зщ
|Отавио
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|20
|пз
|Андре Франку
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|9
|нп
|Саму Омородион
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|25
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|25
|40
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15