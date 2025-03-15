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Порту - АВС 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 20:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Порту
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - АВС, которое состоится 15 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
99 Португалия вр Диогу Кошта
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
5 Испания зщ Иван Маркано
4 Бразилия зщ Отавио
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
74 Португалия зщ Франсишку Моура
23 Португалия зщ Жоау Мариу
20 Португалия пз Андре Франку
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Португалия пз Фабиу Виейра
9 Испания нп Саму Омородион
13 Мексика вр Гильермо Очоа
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
27 Люксембург зщ Эрик Вейга
25 Португалия пз Томаш Тавареш
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур АВС0 : 5Порту
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Порту
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 2Порту
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2Порту
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур АВС0 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 1АВС
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 1АВС
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2550
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2540
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2515

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