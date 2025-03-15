Кривбасс - Левый Берег 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 15:30
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
15 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Левый Берег, которое состоится 15 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|06.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 Т
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3 Т
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|20
|48
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр
|18
|35
|4
|Полесье
|20
|33
|5
|Кривбасс
|18
|29
|6
|Верес
|19
|28
|7
|Заря
|19
|26
|8
|Карпаты
|20
|26
|9
|Рух В
|19
|23
|10
|ЛНЗ Черкассы
|18
|19
|11
|Колос
|19
|17
|12
|Оболонь-Бровар
|20
|17
| 13
Стыковая зона
|Ворскла
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|18
|15
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|18
|11
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0