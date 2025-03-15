02:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 марта
Свернуть список

Кривбасс - Левый Берег 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 15:30
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
15 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 21-й тур
Кривбасс
Днепр-1

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Левый Берег, которое состоится 15 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
06.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Днепр-11 : 0Кривбасс
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Кривбасс3 : 0Днепр-1
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Днепр-11 : 0Кривбасс
28.11.2022 Украина - Премьер-лига 15-й тур Кривбасс2 : 1Днепр-1
06.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кривбасс
02.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Кривбасс
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Кривбасс0 : 3
14.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 0
07.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Кривбасс
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0 ТДнепр-1
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-10 : 3 Т
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур 0 : 2Днепр-1
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Днепр-11 : 1
12.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Днепр-1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2048
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия2044
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр1835
4 Полесье2033
5 Кривбасс1829
6 Верес1928
7 Заря1926
8 Карпаты2026
9 Рух В1923
10 ЛНЗ Черкассы1819
11 Колос1917
12 Оболонь-Бровар2017
13
Стыковая зона
Ворскла1815
14
Стыковая зона
Черноморец1815
15
Зона вылета
Ингулец1811
16
Зона вылета
Днепр-100

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close