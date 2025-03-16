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Рубин - Пари Нижний Новгород 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:15
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
16 Марта 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
РубинПари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Пари Нижний Новгород, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 0Пари Нижний Новгород
22.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород2 : 4Рубин
09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Пари Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Пари Нижний Новгород
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Рубин2 : 2
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 0Рубин
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин2 : 1
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 0Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Рубин
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород3 : 1 ДВ
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М2040
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин2029
9 Акрон2025
10 Динамо Мх2121
11 Химки2120
12 Крылья Советов2119
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2019
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

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