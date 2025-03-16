Рубин - Пари Нижний Новгород 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:15
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
16 Марта 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Пари Нижний Новгород, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|22.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|20
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Акрон
|20
|25
|10
|Динамо Мх
|21
|21
|11
|Химки
|21
|20
|12
|Крылья Советов
|21
|19
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11