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Спартак М - Зенит 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Марта 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Спартак МЗенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал Спартак М0 : 3Зенит
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1Спартак М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М0 : 1Зенит
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0Спартак М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0Спартак М
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 1 : 0Спартак М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 3Спартак М
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Спартак М
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Спартак М1 : 0
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Спартак М2 : 0
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 0 : 3Зенит
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 1Зенит
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Зенит
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Зенит2 : 2
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М2040
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин2029
9 Акрон2025
10 Динамо Мх2121
11 Химки2120
12 Крылья Советов2119
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2019
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

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