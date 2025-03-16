Спартак М - Зенит 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Марта 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|20
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Акрон
|20
|25
|10
|Динамо Мх
|21
|21
|11
|Химки
|21
|20
|12
|Крылья Советов
|21
|19
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11