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Родина - Алания 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
РодинаАлания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Алания, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Словения Зоран Желькович
Россия Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Алания0 : 1Родина
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Алания1 : 2Родина
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2Алания
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Алания1 : 3Родина
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 3Алания
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Родина
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Родина0 : 1
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Родина
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Родина
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Родина0 : 3
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Алания0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 0Алания
29.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Алания
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Алания0 : 1
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Алания1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М2447
2
Повышение
Балтика2347
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Енисей2434
8 Ротор2332
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2325
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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