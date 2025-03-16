Родина - Алания 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Алания, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Зоран Желькович
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|24
|47
| 2
Повышение
|Балтика
|23
|47
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Енисей
|24
|34
|8
|Ротор
|23
|32
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|24
|29
|12
|КАМАЗ
|24
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16