Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|31
|зщ
|Исса Диоп
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Марку Силва
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Эвертон
|29
|34
|15
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9