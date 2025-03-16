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Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
31 Франция зщ Исса Диоп
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
33 США зщ Энтони Робинсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Фулхэм
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Фулхэм
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 2Фулхэм
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Эвертон2934
15 Манчестер Юнайтед2834
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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