Лестер - Манчестер Юнайтед 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
16 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|3
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Конор Коуди
|33
|зщ
|Люк Томас
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|20
|нп
|Патсон Дака
|9
|нп
|Джейми Варди
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|26
|зщ
|Айден Хевен
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Рубен Аморим
История личных встреч
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|01.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Эвертон
|29
|34
|15
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9