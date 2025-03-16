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Лестер - Манчестер Юнайтед 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
16 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Лестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
30 Дания вр Мадс Хермансен
3 Бельгия зщ Ваут Фас
4 Англия зщ Конор Коуди
33 Англия зщ Люк Томас
2 Англия зщ Джеймс Джастин
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
20 Замбия нп Патсон Дака
9 Англия нп Джейми Варди
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
26 Англия зщ Айден Хевен
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Лестер Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2Лестер Сити
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Лестер Сити
01.09.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Лестер Сити
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити4 : 2Манчестер Юнайтед
11.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Лестер Сити
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Эвертон2934
15 Манчестер Юнайтед2834
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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