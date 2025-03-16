Севилья - Атлетик Б 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
16 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Севилья
|27
|36
|10
|Райо Вальекано
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|27
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16