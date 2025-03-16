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Севилья - Атлетик Б 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
16 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Севилья
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
17 Испания пз Сауль Ньигес
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
7 Испания нп Исаак Ромеро
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Испания зщ Ерай Альварес
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
24 Испания пз Беньят Прадос
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б1 : 1Севилья
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0Севилья
04.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Севилья0 : 2Атлетик Б
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Севилья1 : 1Атлетик Б
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Атлетик Б
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
03.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Севилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б1 : 2Севилья
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 0 : 1Севилья
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Севилья
24.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Севилья1 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 0 : 4Севилья
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Севилья1 : 4
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Атлетик Б3 : 1
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Атлетик Б1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Атлетик Б
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Атлетик Б
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б7 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Севилья2736
10 Райо Вальекано2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2727
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2727
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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