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Венеция - Наполи 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 13:30
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
16 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Венеция
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Наполи, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Наполи
Неаполь
28РумынияврЙонуц Раду
25БельгиязщЙоэль Шингтьен
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
7ИталиязщФранческо Дзампано
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
71ИспанияпзКике Перес
11ИталияпзГаэтано Ористанио
24ИталиянпАлессио Дзербин
99ХорватиянпМирко Марич
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
6ШотландияпзБилли Гилмор
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
81ИталиянпДжакомо Распадори
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
29.12.2024Италия — Серия А18-й турНаполи1 : 0Венеция
06.02.2022Италия - Серия А24-й турВенеция0 : 2Наполи
22.08.2021Италия - Серия А1-й турНаполи2 : 0Венеция
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Венеция
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 0Венеция
22.02.2025Италия — Серия А26-й турВенеция0 : 0
17.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 0Венеция
09.02.2025Италия — Серия А24-й турВенеция0 : 1
09.03.2025Италия — Серия А28-й турНаполи2 : 1
01.03.2025Италия — Серия А27-й турНаполи1 : 1
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 1Наполи
15.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 2Наполи
09.02.2025Италия — Серия А24-й турНаполи1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2940
11 Торино2835
12 Дженоа2935
13 Комо2829
14 Верона2929
15 Кальяри2826
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2915

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