Венеция - Наполи 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 13:30
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
16 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Наполи, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Наполи
Неаполь
|28
|вр
|Йонуц Раду
|25
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|71
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|99
|нп
|Мирко Марич
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Антонио Конте
История личных встреч
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15