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Болонья - Лацио 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Болонья
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
1ПольшаврЛукаш Скорупски
14ИталиязщДавиде Калабрия
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
11ШвейцарияпзДан Ндой
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
6ИталияпзНиколо Ровелла
8ФранцияпзМаттео Гендузи
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияМарко Барони
История личных встреч
24.11.2024Италия — Серия А13-й турЛацио3 : 0Болонья
18.02.2024Италия - Серия А25-й турЛацио1 : 2Болонья
03.11.2023Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 0Лацио
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турБолонья0 : 0Лацио
19.01.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Болонья
14.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турЛацио2 : 1Болонья
12.02.2022Италия - Серия А25-й турЛацио3 : 0Болонья
03.10.2021Италия - Серия А7-й турБолонья3 : 0Лацио
27.02.2021Италия - Серия А24-й турБолонья2 : 0Лацио
24.10.2020Италия - Серия А5-й турЛацио2 : 1Болонья
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 2Болонья
02.03.2025Италия — Серия А27-й турБолонья2 : 1
27.02.2025Италия — Серия А9-й турБолонья2 : 1
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 0Болонья
14.02.2025Италия — Серия А25-й турБолонья3 : 2
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛацио1 : 1
10.03.2025Италия — Серия А28-й турЛацио1 : 1
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 2Лацио
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 2Лацио
25.02.2025Кубок Италии1/4 финала2 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2940
11 Торино2835
12 Дженоа2935
13 Комо2829
14 Верона2929
15 Кальяри2826
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2915

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