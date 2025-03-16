Болонья - Лацио 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Давиде Калабрия
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Николо Ровелла
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Марко Барони
История личных встреч
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 0
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15