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Рома - Кальяри 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 17:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Рома
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
99СербияврМиле Свилар
2НидерландызщДевайн Ренш
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
18АргентинанпМатиас Соуле
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
25ИталияврЭлия Каприле
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
19ИталияпзНадир Цортеа
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
14ИталияпзАлессандро Дейола
10ИталияпзНиколас Виола
18РумынияпзРэзван Марин
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
18.08.2024Италия — Серия А1-й турКальяри0 : 0Рома
05.02.2024Италия - Серия А23-й турРома4 : 0Кальяри
08.10.2023Италия - Серия А8-й турКальяри1 : 4Рома
16.01.2022Италия - Серия А22-й турРома1 : 0Кальяри
27.10.2021Италия - Серия А10-й турКальяри1 : 2Рома
25.04.2021Италия - Серия А33-й турКальяри3 : 2Рома
23.12.2020Италия - Серия А14-й турРома3 : 2Кальяри
12.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиКальяри2 : 2Рома
01.03.2020Италия - Серия А26-й турКальяри3 : 4Рома
06.10.2019Италия - Серия А7-й турРома1 : 1Кальяри
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Рома
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 1Рома
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРома2 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й турРома2 : 1
24.02.2025Италия — Серия А26-й турРома4 : 0
07.03.2025Италия — Серия А28-й турКальяри1 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Кальяри
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 0Кальяри
09.02.2025Италия — Серия А24-й турКальяри2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2940
11 Торино2835
12 Дженоа2935
13 Комо2829
14 Верона2929
15 Кальяри2826
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2915

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