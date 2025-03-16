Рома - Кальяри 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 17:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Матиас Соуле
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|25
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|19
|пз
|Надир Цортеа
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|10
|пз
|Николас Виола
|18
|пз
|Рэзван Марин
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Давиде Никола
История личных встреч
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15