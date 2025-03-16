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Фиорентина - Ювентус 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
16 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Фиорентина
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
29ФранцияпзЯсин Адли
44ИталияпзНиколо Фаджоли
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
21ГерманияпзРобин Госенс
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
6АнглиязщЛлойд Келли
27ИталиязщАндреа Камбьязо
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
16СШАпзУэстон Маккенни
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАнпТимоти Веа
10ТурциянпКенан Йылдыз
20ФранциянпРандаль Коло Муани
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
29.12.2024Италия — Серия А18-й турЮвентус2 : 2Фиорентина
07.04.2024Италия - Серия А31-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1Ювентус
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турФиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022Италия - Серия А38-й турФиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022Кубок Италии1/2 финалаЮвентус2 : 0Фиорентина
02.03.2022Кубок Италии1/2 финалаФиорентина0 : 1Ювентус
06.11.2021Италия - Серия А12-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
25.04.2021Италия - Серия А33-й турФиорентина1 : 1Ювентус
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина3 : 1
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 1Фиорентина
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 2Фиорентина
28.02.2025Италия — Серия А27-й турФиорентина1 : 0
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур1 : 0Фиорентина
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЮвентус0 : 4
03.03.2025Италия — Серия А27-й турЮвентус2 : 0
26.02.2025Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 1 2 : 4
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 1Ювентус
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч3 : 1 ДВЮвентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2940
11 Торино2835
12 Дженоа2935
13 Комо2829
14 Верона2929
15 Кальяри2826
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2915

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