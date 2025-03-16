Фиорентина - Ювентус 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
16 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|29
|пз
|Ясин Адли
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|21
|пз
|Робин Госенс
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15