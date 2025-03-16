Аталанта - Интер М 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 21:45
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
16 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15