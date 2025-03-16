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Аталанта - Интер М 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 21:45
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
16 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Аталанта
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
11НигериянпАдемола Лукман
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
30БразилияпзКарлос Аугусто
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
02.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаИнтер М2 : 0Аталанта
30.08.2024Италия — Серия А3-й турИнтер М4 : 0Аталанта
28.02.2024Италия - Серия А21-й турИнтер М4 : 0Аталанта
04.11.2023Италия - Серия А11-й турАталанта1 : 2Интер М
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турИнтер М3 : 2Аталанта
31.01.2023Кубок Италии1/4 финалаИнтер М1 : 0Аталанта
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турАталанта2 : 3Интер М
16.01.2022Италия - Серия А22-й турАталанта0 : 0Интер М
25.09.2021Италия - Серия А6-й турИнтер М2 : 2Аталанта
08.03.2021Италия - Серия А26-й турИнтер М1 : 0Аталанта
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 4Аталанта
01.03.2025Италия — Серия А27-й турАталанта0 : 0
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 5Аталанта
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчАталанта1 : 3
15.02.2025Италия — Серия А25-й турАталанта0 : 0
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчИнтер М2 : 1
08.03.2025Италия — Серия А28-й турИнтер М3 : 2
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 2Интер М
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Интер М
25.02.2025Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2940
11 Торино2835
12 Дженоа2935
13 Комо2829
14 Верона2929
15 Кальяри2826
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2915

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