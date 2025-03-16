Хайденхайм - Хольштайн 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хольштайн, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|21
|пз
|Адриан Бек
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Марцель Рапп
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|30.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|26
|40
|7
|РБ Лейпциг
|25
|39
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|25
|37
|11
|Боруссия Д
|25
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16