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Хайденхайм - Хольштайн 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Хайденхайм
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хольштайн, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хольштайн
Киль
1 Германия вр Кевин Мюллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
39 Германия пз Никлас Дорш
21 Германия пз Адриан Бек
17 Австрия пз Матиас Хонсак
18 Германия нп Марвин Пирингер
12 Грузия нп Буду Зивзивадзе
1 Германия вр Тимон Вайнер
17 Германия зщ Тимо Беккер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
8 Германия зщ Финн Порат
22 Германия пз Николай Ремберг
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
7 Германия нп Стивен Скрыбски
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 0Хайденхайм
23.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хайденхайм3 : 0Хольштайн
16.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Хольштайн3 : 1Хайденхайм
23.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хольштайн1 : 1Хайденхайм
21.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Хайденхайм2 : 1Хольштайн
06.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хайденхайм1 : 0Хольштайн
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хольштайн2 : 2Хайденхайм
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хольштайн0 : 1Хайденхайм
14.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Хайденхайм3 : 0Хольштайн
30.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хайденхайм2 : 2Хольштайн
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Хайденхайм
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Хайденхайм0 : 3
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 2Хайденхайм
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Хайденхайм1 : 3 ДВ
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Хайденхайм0 : 2
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хольштайн2 : 2
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 1Хольштайн
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Хольштайн0 : 2
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 1Хольштайн
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хольштайн2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2642
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2640
7 РБ Лейпциг2539
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2537
11 Боруссия Д2535
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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