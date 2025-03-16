Риу Аве - Бенфика 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 16 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|19
|пз
|Кику Бондозу
|7
|нп
|Andre Silva
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|71
|зщ
|Леандру Сантуш
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|7
|нп
|Зеки Амдуни
|19
|нп
|Андреа Белотти
|27
|нп
|Брума
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Бруну Лаже
История личных встреч
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 2
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15