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Риу Аве - Бенфика 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Риу Аве
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 16 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Бенфика
Лиссабон
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Андреас Нтои
2 Англия зщ Джонатан Панзо
4 Англия зщ Нельсон Эбби
17 Греция пз Мариус Врусаи
34 Турция пз Демир Тыкназ
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
19 Португалия пз Кику Бондозу
7 Бразилия нп Andre Silva
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
24 Португалия вр Самуэл Суареш
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
71 Португалия зщ Леандру Сантуш
26 Швеция зщ Самуэль Даль
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
7 Швейцария нп Зеки Амдуни
19 Италия нп Андреа Белотти
27 Португалия нп Брума
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0Риу Аве
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Бенфика
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика4 : 1Риу Аве
02.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Риу Аве0 : 1Бенфика
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика4 : 2Риу Аве
01.03.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве1 : 2Бенфика
15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Риу Аве
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 1Риу Аве
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Риу Аве
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Бенфика
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2523
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2515

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