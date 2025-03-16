02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Фенербахче - Самсунспор 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 28-й тур
Фенербахче
Самсунспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2Фенербахче
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2Фенербахче
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 3
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 0Фенербахче
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Фенербахче
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Самсунспор3 : 2
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 2 : 2Самсунспор
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Самсунспор2 : 3
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1Самсунспор
07.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Самсунспор2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2561
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2650
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2544
5 Эюпспор2643
6 Газиантеп2638
7 Гёзтепе2536
8 Истанбул Башакшехир2536
9 Касымпаша2735
10 Ризеспор2633
11 Антальяспор2733
12 Трабзонспор2532
13 Аланьяспор2731
14 Коньяспор2628
15 Сивасспор2627
16
Зона вылета
Бодрум2627
17
Зона вылета
Кайсериспор2627
18
Зона вылета
Хатайспор2516
19
Зона вылета
Адана Демирспор26-2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close