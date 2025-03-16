Фенербахче - Самсунспор 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|3 : 2
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|07.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|26
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|25
|44
|5
|Эюпспор
|26
|43
|6
|Газиантеп
|26
|38
|7
|Гёзтепе
|25
|36
|8
|Истанбул Башакшехир
|25
|36
|9
|Касымпаша
|27
|35
|10
|Ризеспор
|26
|33
|11
|Антальяспор
|27
|33
|12
|Трабзонспор
|25
|32
|13
|Аланьяспор
|27
|31
|14
|Коньяспор
|26
|28
|15
|Сивасспор
|26
|27
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|26
|27
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|25
|16
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|26
|-2