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Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
04.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Шеффилд Юнайтед
09.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
24.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 4Шеффилд Юнайтед
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 3Шеффилд Уэнсдей
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 0 : 3Шеффилд Уэнсдей
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Бёрнли3878
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед3777
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3751
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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