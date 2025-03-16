Айнтрахт Б - Герта 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Герта, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Герта
Берлин
История личных встреч
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 6 : 5
|11.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|5 : 4
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|26.04.2014
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|08.12.2013
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|26
|48
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|25
|44
|4
|Кайзерслаутерн
|26
|43
|5
|Магдебург
|26
|42
|6
|Ганновер-96
|26
|42
|7
|Фортуна
|26
|41
|8
|Эльверсберг
|26
|40
|9
|Нюрнберг
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Пройссен Мюнстер
|26
|26
|15
|Герта
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|26
|16