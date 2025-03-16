Нюрнберг - Гройтер Фюрт 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|13.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|03.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|26
|48
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|25
|44
|4
|Кайзерслаутерн
|26
|43
|5
|Магдебург
|26
|42
|6
|Ганновер-96
|26
|42
|7
|Фортуна
|26
|41
|8
|Эльверсберг
|26
|40
|9
|Нюрнберг
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Пройссен Мюнстер
|26
|26
|15
|Герта
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|26
|16