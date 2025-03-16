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Нюрнберг - Гройтер Фюрт 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт0 : 4Нюрнберг
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Нюрнберг
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 1Гройтер Фюрт
04.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Нюрнберг
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 0Гройтер Фюрт
21.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Нюрнберг
29.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг2 : 3Гройтер Фюрт
13.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Гройтер Фюрт
24.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Нюрнберг
03.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 2Гройтер Фюрт
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Нюрнберг
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Нюрнберг1 : 2
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Нюрнберг
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Нюрнберг
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт3 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2648
2
Повышение
Падерборн 072645
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2544
4 Кайзерслаутерн2643
5 Магдебург2642
6 Ганновер-962642
7 Фортуна2641
8 Эльверсберг2640
9 Нюрнберг2538
10 Карлсруэ2536
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Пройссен Мюнстер2626
15 Герта2526
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2523
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2616

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