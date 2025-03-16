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Селтик - Рейнджерс 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 30-й тур
Селтик
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
09.03.2025 Кубок Шотландии 1/4 финала Селтик2 : 0
01.03.2025 Шотландия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 5Селтик
25.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур Селтик5 : 1
22.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Селтик
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1Селтик
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3
01.03.2025 Шотландия — Премьер-лига 29-й тур Рейнджерс1 : 2
26.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 4Рейнджерс
22.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур Рейнджерс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Селтик2975
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс2959
3
Плей-офф чемпионов
Хайберниан3044
4
Плей-офф чемпионов
Абердин3043
5
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед2941
6
Плей-офф чемпионов
Хартс3039
7
Переходной турнир
Мазервелл3038
8
Переходной турнир
Сент-Миррен3035
9
Переходной турнир
Росс Каунти3035
10
Переходной турнир
Килмарнок3032
11
Переходной турнир
Данди2928
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон3026

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