Селтик - Рейнджерс 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|09.03.2025
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|2 : 0
|01.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 5
|25.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 1
|22.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|01.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 4
|22.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|29
|75
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|29
|59
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|30
|44
| 4
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|30
|43
| 5
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|29
|41
| 6
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|30
|39
| 7
Переходной турнир
|Мазервелл
|30
|38
| 8
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|30
|35
| 9
Переходной турнир
|Росс Каунти
|30
|35
| 10
Переходной турнир
|Килмарнок
|30
|32
| 11
Переходной турнир
|Данди
|29
|28
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|30
|26