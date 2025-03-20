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Словакия - Словения 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч
Словакия
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Словения, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Словения
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
СловенияМатьяж Кек
История личных встреч
11.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 9-й турСловакия2 : 2Словения
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 4-й турСловения1 : 1Словакия
01.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 7-й турСловакия1 : 0Словения
08.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 2-й турСловения1 : 0Словакия
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 9-й турСловакия0 : 2Словения
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 2-й турСловения2 : 1Словакия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 6-й турСловакия1 : 0
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 5-й тур2 : 1Словакия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 4-й тур1 : 3Словакия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 3-й турСловакия2 : 2
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й турСловакия2 : 0
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й тур1 : 1Словения
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й турСловения1 : 4
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й тур0 : 1Словения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й тур3 : 0Словения
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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