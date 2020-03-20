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Армения - Грузия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 19:00
20 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч
Армения
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Грузия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Грузия
Главные тренеры
АрменияСурен Чахалян (и.о.)
ФранцияВилли Саньоль
История личных встреч
15.11.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 5-й турГрузия1 : 2Армения
11.10.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 3-й турАрмения2 : 2Грузия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Армения1 : 2Грузия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 6-й тур1 : 2Армения
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 5-й турАрмения0 : 1
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 4-й турАрмения0 : 2
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й тур2 : 2Армения
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 2-й тур2 : 0Армения
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 6-й тур2 : 1Грузия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 5-й турГрузия1 : 1
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 4-й турГрузия0 : 1
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й тур1 : 0Грузия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й тур0 : 1Грузия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча Лиги наций за право выступать выступать в лиге В: Армения — Грузия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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