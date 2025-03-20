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Иран - ОАЭ 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 18:00
20 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур
Иран
ОАЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - ОАЭ, которое состоится 20 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иран
ОАЭ
Главные тренеры
Иран Амир Галенои
Португалия Паулу Бенту
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур ОАЭ0 : 1Иран
23.01.2024 Кубок Азии Группа C. 3-й тур Иран2 : 1ОАЭ
01.02.2022 ЧМ-2022 - Азия Группа A. 8-й тур Иран1 : 0ОАЭ
07.10.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа A. 3-й тур ОАЭ0 : 1Иран
19.01.2015 Кубок Азии Группа C. 3-й тур Иран1 : 0ОАЭ
19.01.2011 Кубок Азии Группа D. 3-й тур ОАЭ0 : 3Иран
10.06.2009 ЧМ-2010 - Азия Группа 2. 9-й тур Иран1 : 0ОАЭ
19.11.2008 ЧМ-2010 - Азия Группа 2. 4-й тур ОАЭ1 : 1Иран
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 2 : 3Иран
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 2 : 3Иран
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Иран4 : 1
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур 0 : 0Иран
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур ОАЭ0 : 1Иран
27.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 3-й тур ОАЭ1 : 1
24.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 2-й тур ОАЭ1 : 2
21.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 1-й тур ОАЭ1 : 1
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур ОАЭ5 : 0
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур ОАЭ3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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