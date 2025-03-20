Иран - ОАЭ 20 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 20-03-2025 18:00
20 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - ОАЭ, которое состоится 20 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
ОАЭ
Главные тренеры
|Амир Галенои
|Паулу Бенту
История личных встреч
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|23.01.2024
|Кубок Азии
|Группа C. 3-й тур
|2 : 1
|01.02.2022
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. 8-й тур
|1 : 0
|07.10.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|19.01.2015
|Кубок Азии
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|19.01.2011
|Кубок Азии
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 2. 9-й тур
|1 : 0
|19.11.2008
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 2. 4-й тур
|1 : 1
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|2 : 3
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|2 : 3
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|27.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|24.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|5 : 0
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|6
|16
|2
|Узбекистан
|6
|13
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|6
|10
| 4
Плей-офф
|Катар
|6
|7
|5
|Киргизия
|6
|3
|6
|КНДР
|6
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|6
|14
|2
|Ирак
|6
|11
| 3
Плей-офф
|Иордания
|6
|9
| 4
Плей-офф
|Оман
|6
|6
|5
|Кувейт
|6
|4
|6
|Палестина
|6
|3
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|6
|16
|2
|Австралия
|6
|7
| 3
Плей-офф
|Индонезия
|6
|6
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|6
|6
|5
|Бахрейн
|6
|6
|6
|Китай
|6
|6