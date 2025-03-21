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Румыния - Босния и Герцеговина 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 1-й тур
Румыния
Босния и Герцеговина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Босния и Герцеговина, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
РумынияМирча Луческу
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
История личных встреч
26.09.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турРумыния4 : 1Босния и Герцеговина
07.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 2-й турБосния и Герцеговина1 : 0Румыния
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 7-й турРумыния3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1Румыния
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 6-й турРумыния4 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й тур1 : 2Румыния
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й тур0 : 3Румыния
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й турРумыния3 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 1-й тур0 : 3Румыния
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й турБосния и Герцеговина1 : 1
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й тур7 : 0Босния и Герцеговина
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турБосния и Герцеговина1 : 2
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й тур0 : 0Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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