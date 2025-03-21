Парагвай - Чили 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 01:00
21 Марта 2025 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
1-й тайм, 11'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Чили, которое состоится 21 Марта 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Чили
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|14
|пз
|Андрес Кубас
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|7
|нп
|Рамон Соса
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|23
|вр
|Брайан Кортес
|14
|зщ
|Фелипе Лойола
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Пауло Диас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Артуро Видаль
|6
|пз
|Висенте Писарро
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|7
|нп
|Лукас Сепеда
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
|9
|нп
|Алехандер Аравена
Запасные
|1
|вр
|Карлос Коронел
|22
|вр
|Хуан Эспинола
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|23
|зщ
|Агустин Сандес
|13
|зщ
|Ronaldo de Jesus
|15
|пз
|Ruben Lezcano
|17
|пз
|Каку
|20
|пз
|Матиас Вильясанти
|8
|пз
|Матиас Галарса
|11
|нп
|Анхель Ромеро
|21
|нп
|Исидро Питта
|18
|нп
|Габриэль Авалос
|1
|вр
|Gabriel Castellon
|12
|вр
|Лоуренс Вигуру
|2
|зщ
|Эрик Вимберг
|21
|зщ
|Николас Фернандес
|19
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|4
|зщ
|Беньямин Кушчевич
|15
|пз
|Диего Вальдес
|20
|пз
|Чарлес Арангис
|13
|пз
|Эстебан Павес
|16
|пз
|Дарио Осорио
|10
|пз
|Лусиано Кабраль
|22
|нп
|Фернандо Сампедри
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 0
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 4-й тур
|0 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 3
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|2 : 1
|06.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|1 : 2
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|2 : 2
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|2 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 2
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|12
|25
|2
|Уругвай
|12
|20
|3
|Эквадор
|12
|19
|4
|Колумбия
|12
|19
|5
|Бразилия
|12
|18
|6
|Парагвай
|12
|17
|7
|Боливия
|12
|13
|8
|Венесуэла
|12
|12
|9
|Чили
|12
|9
|10
|Перу
|12
|7