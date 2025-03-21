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Парагвай - Чили 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 01:00
21 Марта 2025 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Парагвай
1-й тайм, 11'
0 : 0
Чили

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Чили, которое состоится 21 Марта 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Парагвай
      Чили
      12ПарагвайврРоберто Фернандес
      4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
      5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
      3ПарагвайзщОмар Альдерете
      6ПарагвайзщХуниор Алонсо
      14ПарагвайпзАндрес Кубас
      16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
      10ПарагвайнпМигель Альмирон
      19ПарагвайнпХулио Энсисо
      7ПарагвайнпРамон Соса
      9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
      23ЧиливрБрайан Кортес
      14ЧилизщФелипе Лойола
      3ЧилизщГильермо Марипан
      5ЧилизщПауло Диас
      17ЧилизщГабриэль Суасо
      8ЧилипзАртуро Видаль
      6ЧилипзВисенте Писарро
      18ЧилипзРодриго Эчеверрия
      7ЧилинпЛукас Сепеда
      11ЧилинпЭдуардо Варгас
      9ЧилинпАлехандер Аравена
      Запасные
      1ПарагвайврКарлос Коронел
      22ПарагвайврХуан Эспинола
      2ПарагвайзщГуставо Веласкес
      23АргентиназщАгустин Сандес
      13ПарагвайзщRonaldo de Jesus
      15ПарагвайпзRuben Lezcano
      17Парагвайпз Каку
      20ПарагвайпзМатиас Вильясанти
      8ПарагвайпзМатиас Галарса
      11ПарагвайнпАнхель Ромеро
      21ПарагвайнпИсидро Питта
      18ПарагвайнпГабриэль Авалос
      1ЧиливрGabriel Castellon
      12ЧиливрЛоуренс Вигуру
      2ЧилизщЭрик Вимберг
      21ЧилизщНиколас Фернандес
      19ЧилизщФрансиско Сьерральта
      4ЧилизщБеньямин Кушчевич
      15ЧилипзДиего Вальдес
      20ЧилипзЧарлес Арангис
      13ЧилипзЭстебан Павес
      16ЧилипзДарио Осорио
      10ЧилипзЛусиано Кабраль
      22АргентинанпФернандо Сампедри
      Главные тренеры
      АргентинаГуставо Альфаро
      АргентинаРикардо Гарека
      История личных встреч
      12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Чили3 : 0Парагвай
      17.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили0 : 0Парагвай
      28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 2Парагвай
      12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай0 : 1Чили
      11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили2 : 0Парагвай
      25.06.2021 Кубок Америки Группа А. 4-й тур Чили0 : 2Парагвай
      01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили0 : 3Парагвай
      02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Парагвай2 : 1Чили
      06.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили3 : 2Парагвай
      08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Парагвай1 : 2Чили
      19.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 2 : 2Парагвай
      15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай2 : 1
      16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Парагвай2 : 1
      11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 0 : 0Парагвай
      11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай1 : 0
      09.02.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Чили6 : 1
      20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Чили4 : 2
      16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 0 : 0Чили
      15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Чили
      11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили1 : 2
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1 Аргентина1225
      2 Уругвай1220
      3 Эквадор1219
      4 Колумбия1219
      5 Бразилия1218
      6 Парагвай1217
      7 Боливия1213
      8 Венесуэла1212
      9 Чили129
      10 Перу127

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