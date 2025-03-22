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Чехия - Фарерские острова 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 21:45
22 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 1-й тур
Чехия
Фарерские острова

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Фарерские острова, которое состоится 22 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Фарерские острова
Главные тренеры
Чехия Иван Гашек
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
История личных встреч
15.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 8-й тур Чехия1 : 0Фарерские острова
17.06.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 3-й тур Фарерские острова0 : 3Чехия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0Фарерские острова
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 6-й тур Чехия2 : 1
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 5-й тур 0 : 0Чехия
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 4-й тур 1 : 1Чехия
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 3-й тур Чехия2 : 0
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 2-й тур Чехия3 : 2
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур 1 : 0Фарерские острова
14.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 5-й тур 0 : 1Фарерские острова
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 4-й тур Фарерские острова1 : 1
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 3-й тур Фарерские острова2 : 2
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 2-й тур 1 : 0Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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