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Черногория - Гибралтар 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Градски (Никшич, Черногория), вместимость: 5214
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 1-й тур
Черногория
Гибралтар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Гибралтар, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Градски (Никшич, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Гибралтар
Главные тренеры
Хорватия Роберт Просинечки
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 7-й тур Гибралтар0 : 3Черногория
27.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 2-й тур Черногория4 : 1Гибралтар
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 6-й тур Черногория3 : 1
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 5-й тур Черногория0 : 2
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 4-й тур 1 : 0Черногория
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 3-й тур 1 : 0Черногория
09.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 2-й тур Черногория1 : 2
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Гибралтар1 : 1
15.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур 1 : 1Гибралтар
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 4-й тур 0 : 0Гибралтар
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 3-й тур Гибралтар1 : 0
08.09.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 2-й тур Гибралтар2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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