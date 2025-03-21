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Эквадор - Венесуэла 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 23:00
22 Марта 2025 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Эквадор
2-й тайм, 90+3'
2 : 1
Венесуэла

  • 39'
    1:0
    Эннер Валенсия
  • 46'
    2:0
    Эннер Валенсия
  • 65'
    John Mercado
  • 70'
    Эннер Валенсия
0'
45'
90'
  • 63'
    Freddy Vargas
  • 78'
    Хосуа Мехиас
  • 90+1'
    2:1
    Джондер Кадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Венесуэла, которое состоится 22 Марта 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Венесуэла
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
2ЭквадорзщФеликс Торрес
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
62'
6ЭквадорзщВильям Пачо
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
15ЭквадорпзПедро Вите
18ЭквадорпзЖаннер Корозо
63'
21ЭквадорпзАлан Франко
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
85'
19ЭквадорнпГонсало Плата
9ЭквадорнпДжон Йебоа
62'
16ЭквадорнпJohn Mercado
63'
11ЭквадорнпKевин Родригес
85'
22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
4ВенесуэлазщХосуа Мехиас
5ВенесуэлазщКристиан Макун
21ВенесуэлазщАлександр Гонсалес
15ВенесуэлапзХесус Буэно
46'
16ВенесуэлапзТеласко Сеговия
62'
18ВенесуэлапзКристиан Кассерес
19ВенесуэлапзGleiker Mendoza
46'
20ВенесуэлапзЭдуард Бельо
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
61'
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
46'
10ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
46'
9ВенесуэланпДжондер Кадис
61'
7ВенесуэланпFreddy Vargas
62'77'
11ВенесуэланпХан Уртадо
77'
Запасные
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврДавид Кабесас
5ЭквадорзщКристиан Рамирес
14ЭквадорзщХавьер Арреага
3ЭквадорзщЯймар Медина
8ЭквадорпзДениль Кастильо
10ЭквадорпзКендри Паэс
20ЭквадорпзJhegson Mendez
17ЭквадорDarwin Guagua
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
12ВенесуэлаврХосе Контрерас
3КолумбиязщThomas Gutierrez
13ВенесуэлазщDelvin Alfonzo
6ВенесуэлапзJorge Yriarte
14ВенесуэлапзBryant Ortega
17ВенесуэлапзМатиас Лакава
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
АргентинаФернандо Батиста
История личных встреч
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Эквадор1 : 2Венесуэла
17.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла0 : 0Эквадор
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор1 : 0Венесуэла
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла2 : 1Эквадор
21.06.2021 Кубок Америки - 2021 Группа B. 3-й тур Венесуэла2 : 2Эквадор
02.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 1Эквадор
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 1Венесуэла
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Эквадор3 : 0Венесуэла
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Венесуэла1 : 3Эквадор
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Венесуэла1 : 1Эквадор
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 0 : 1Эквадор
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Эквадор4 : 0
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 0 : 0Эквадор
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Эквадор1 : 0
18.01.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Венесуэла
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 4 : 2Венесуэла
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Венесуэла1 : 1
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 2 : 1Венесуэла
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1225
2 Бразилия1321
3 Уругвай1220
4 Парагвай1320
5 Эквадор1219
6 Колумбия1319
7 Боливия1313
8 Венесуэла1212
9 Перу1310
10 Чили139

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