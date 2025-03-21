Эквадор - Венесуэла 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 23:00
22 Марта 2025 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
2-й тайм, 90+3'
2 : 1
- 39'1:0Эннер Валенсия
- 46'2:0Эннер Валенсия
- 65'John Mercado
- 70'Эннер Валенсия
0'
45'
90'
- 63'Freddy Vargas
- 78'Хосуа Мехиас
- 90+1'2:1Джондер Кадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Венесуэла, которое состоится 22 Марта 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Венесуэла
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
62'
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|15
|пз
|Педро Вите
|18
|пз
|Жаннер Корозо
63'
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|13
|нп
|Эннер Валенсия
85'
|19
|нп
|Гонсало Плата
|9
|нп
|Джон Йебоа
62'
|16
|нп
|John Mercado
63'
|11
|нп
|Kевин Родригес
85'
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|4
|зщ
|Хосуа Мехиас
|5
|зщ
|Кристиан Макун
|21
|зщ
|Александр Гонсалес
|15
|пз
|Хесус Буэно
46'
|16
|пз
|Теласко Сеговия
62'
|18
|пз
|Кристиан Кассерес
|19
|пз
|Gleiker Mendoza
46'
|20
|пз
|Эдуард Бельо
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
61'
|8
|пз
|Томас Ринкон
46'
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
46'
|9
|нп
|Джондер Кадис
61'
|7
|нп
|Freddy Vargas
62'77'
|11
|нп
|Хан Уртадо
77'
Запасные
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Давид Кабесас
|5
|зщ
|Кристиан Рамирес
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|3
|зщ
|Яймар Медина
|8
|пз
|Дениль Кастильо
|10
|пз
|Кендри Паэс
|20
|пз
|Jhegson Mendez
|17
|Darwin Guagua
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|12
|вр
|Хосе Контрерас
|3
|зщ
|Thomas Gutierrez
|13
|зщ
|Delvin Alfonzo
|6
|пз
|Jorge Yriarte
|14
|пз
|Bryant Ortega
|17
|пз
|Матиас Лакава
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|21.06.2021
|Кубок Америки - 2021
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|02.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 3
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|1 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 1
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 2
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|12
|25
|2
|Бразилия
|13
|21
|3
|Уругвай
|12
|20
|4
|Парагвай
|13
|20
|5
|Эквадор
|12
|19
|6
|Колумбия
|13
|19
|7
|Боливия
|13
|13
|8
|Венесуэла
|12
|12
|9
|Перу
|13
|10
|10
|Чили
|13
|9