Португалия - Дания 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Дания, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Дания
|1
|вр
|Диогу Кошта
|5
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|15
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Педру Нету
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|15
|пз
|Кристиан Нёргор
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|18
|пз
|Йеспер Линдстрём
|8
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Брайан Ример
История личных встреч
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|08.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|14.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 1
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 8-й тур
|1 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 5-й тур
|5 : 1
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 4-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 3-й тур
|1 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 6-й тур
|0 : 0
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 5-й тур
|1 : 2
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 4-й тур
|2 : 2
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|2 : 2
|23.03
| Дания
Португалия
|1 : 0
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|1 : 2
|23.03
| Хорватия
Франция
|2 : 0
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|3 : 1
|23.03
| Украина
Бельгия
|3 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|1 : 1
|23.03
| Греция
Шотландия
|0 : 1
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|0 : 3
|23.03
| Косово
Исландия
|2 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|1 : 2
|23.03
| Словакия
Словения
|0 : 0
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03