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Португалия - Дания 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Португалия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Дания, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Дания
1ПортугалияврДиогу Кошта
5ПортугалиязщДиогу Дало
3ПортугалиязщРубен Диаш
4ПортугалиязщАнтониу Силва
19ПортугалиязщНуну Мендеш
23Португалияпз Витинья
15ПортугалияпзЖоау Невеш
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17ПортугалияпзРафаэл Леау
9ПортугалиянпПедру Нету
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
1ДанияврКаспер Шмейхель
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
5ДаниязщЙоаким Мехле
21ДанияпзМортен Юльманн
15ДанияпзКристиан Нёргор
10ДанияпзКристиан Эриксен
18ДанияпзЙеспер Линдстрём
8ДаниянпГустав Исаксен
9ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ДанияБрайан Ример
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчДания1 : 0Португалия
08.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 9-й турПортугалия1 : 0Дания
14.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 3-й турДания0 : 1Португалия
13.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа B. 2-й турДания2 : 3Португалия
11.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 10-й турДания2 : 1Португалия
08.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 3-й турПортугалия3 : 1Дания
05.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 8-й турДания1 : 1Португалия
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 2-й турПортугалия2 : 3Дания
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчДания1 : 0Португалия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й тур1 : 1Португалия
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й турПортугалия5 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й тур0 : 0Португалия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й тур1 : 3Португалия
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчДания1 : 0Португалия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 6-й тур0 : 0Дания
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 5-й турДания1 : 2
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й тур2 : 2Дания
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й тур1 : 0Дания
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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