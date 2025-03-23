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Словения - Словакия 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 19:00
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
23 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Словения
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Словакия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Словакия
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчСловакия0 : 0Словения
11.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 9-й турСловакия2 : 2Словения
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 4-й турСловения1 : 1Словакия
01.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 7-й турСловакия1 : 0Словения
08.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 2-й турСловения1 : 0Словакия
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 9-й турСловакия0 : 2Словения
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 2-й турСловения2 : 1Словакия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчСловакия0 : 0Словения
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й тур1 : 1Словения
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й турСловения1 : 4
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й тур0 : 1Словения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й тур3 : 0Словения
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчСловакия0 : 0Словения
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 6-й турСловакия1 : 0
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 5-й тур2 : 1Словакия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 4-й тур1 : 3Словакия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 3-й турСловакия2 : 2
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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