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Исландия - Косово 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 19:00
Стадион: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания), вместимость: 31179
23 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Исландия
Косово

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Косово, которое состоится 23 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Косово
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчКосово2 : 1Исландия
09.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа I. 10-й турИсландия2 : 0Косово
24.03.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа I. 5-й турКосово1 : 2Исландия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчКосово2 : 1Исландия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 6-й тур4 : 1Исландия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й тур0 : 2Исландия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й турИсландия2 : 4
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турИсландия2 : 2
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчКосово2 : 1Исландия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 6-й турКосово1 : 0
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й турКосово3 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й тур1 : 2Косово
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й тур0 : 4Косово
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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