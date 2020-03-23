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Грузия - Армения 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 16:00
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
23 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Грузия
Армения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Армения, которое состоится 23 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Армения
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Нидерланды Джон вант Схип
История личных встреч
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Армения0 : 3Грузия
15.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 5-й тур Грузия1 : 2Армения
11.10.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 3-й тур Армения2 : 2Грузия
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Армения1 : 2Грузия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Армения0 : 3Грузия
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 6-й тур 2 : 1Грузия
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 5-й тур Грузия1 : 1
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 4-й тур Грузия0 : 1
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 3-й тур 1 : 0Грузия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Армения0 : 3Грузия
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур 1 : 2Армения
14.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 5-й тур Армения0 : 1
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 4-й тур Армения0 : 2
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 3-й тур 2 : 2Армения
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча Лиги наций за право выступать в лиге В: Грузия — Армения. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. В первом матче победила Грузия — 3:0.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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