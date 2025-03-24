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Польша - Мальта 24 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 24-03-2025 21:45
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
24 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Польша
Мальта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Мальта, которое состоится 24 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Мальта
1ПольшаврЛукаш Скорупски
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
2ПольшапзМэтти Кэш
7ПольшапзКацпер Урбаньски
8ПольшапзЯкуб Модер
10ПольшапзСебастьян Шиманьски
19ПольшапзПшемыслав Франковски
11ПольшанпКароль Свидерски
9ПольшанпРоберт Левандовски
1МальтаврАнри Бонелло
13МальтазщЭнрико Пепе
18МальтазщДжеймс Каррагер
22МальтазщЗак Мускат
7МальтапзДжозеф Мбонг
6МальтапзМэттью Гийомье
23МальтапзАлександер Сатариано
3МальтапзРайан Камензули
10МальтапзТедди Теума
20МальтанпПол Мбонг
14МальтанпКириан Нвоко
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
ИталияЭмилио Де Лео
История личных встреч
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 1-й турПольша1 : 0
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й турПольша1 : 2
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й тур5 : 1Польша
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й турПольша3 : 3
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турПольша1 : 3
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 1-й турМальта0 : 1
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й турМальта0 : 0
14.11.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиМальта2 : 0
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 4-й турМальта1 : 0
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 2-й тур0 : 1Мальта
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия13
2
Плей-офф
Польша13
3 Литва10
4 Мальта10
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр13
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина13
3 Австрия00
4 Румыния10
5 Сан-Марино10
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия13
2
Плей-офф
Израиль13
3 Эстония10
4 Молдавия10
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония13
2
Плей-офф
Уэльс13
3 Бельгия00
4 Казахстан10
5 Лихтенштейн10
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия13
2
Плей-офф
Латвия13
3 Сербия00
4 Андорра10
5 Албания10
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Черногория13
2
Плей-офф
Чехия13
3 Фарерские острова10
4 Гибралтар10

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