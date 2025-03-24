Польша - Мальта 24 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 24-03-2025 21:45
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
24 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Мальта, которое состоится 24 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Мальта
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|7
|пз
|Кацпер Урбаньски
|8
|пз
|Якуб Модер
|10
|пз
|Себастьян Шиманьски
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|11
|нп
|Кароль Свидерски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Анри Бонелло
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|18
|зщ
|Джеймс Каррагер
|22
|зщ
|Зак Мускат
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|23
|пз
|Александер Сатариано
|3
|пз
|Райан Камензули
|10
|пз
|Тедди Теума
|20
|нп
|Пол Мбонг
|14
|нп
|Кириан Нвоко
Главные тренеры
|Михал Пробеж
|Эмилио Де Лео
История личных встреч
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 6-й тур
|1 : 2
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 5-й тур
|5 : 1
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 4-й тур
|3 : 3
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 3-й тур
|1 : 3
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 0
|14.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 4-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Польша
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
|4
|Мальта
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Кипр
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Австрия
|0
|0
|4
|Румыния
|1
|0
|5
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Израиль
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
|4
|Молдавия
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|1
|3
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Лихтенштейн
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Латвия
|1
|3
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Андорра
|1
|0
|5
|Албания
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Черногория
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Чехия
|1
|3
|3
|Фарерские острова
|1
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0