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Босния и Герцеговина - Кипр 24 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 24-03-2025 21:45
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
24 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 2-й тур
Босния и Герцеговина
Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Кипр, которое состоится 24 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Кипр
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
ГрецияАпостолос Манциоз
История личных встреч
31.08.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 7-й турКипр3 : 2Босния и Герцеговина
10.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 3-й турБосния и Герцеговина2 : 0Кипр
13.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 10-й турКипр2 : 3Босния и Герцеговина
09.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 1-й турБосния и Герцеговина1 : 2Кипр
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа H. 1-й тур0 : 1Босния и Герцеговина
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й турБосния и Герцеговина1 : 1
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й тур7 : 0Босния и Герцеговина
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турБосния и Герцеговина1 : 2
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа H. 1-й турКипр2 : 0
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 6-й тур4 : 1Кипр
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 5-й турКипр2 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й тур3 : 0Кипр
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турКипр0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия13
2
Плей-офф
Польша13
3 Литва10
4 Мальта10
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр13
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина13
3 Австрия00
4 Румыния10
5 Сан-Марино10
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия13
2
Плей-офф
Израиль13
3 Эстония10
4 Молдавия10
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония13
2
Плей-офф
Уэльс13
3 Бельгия00
4 Казахстан10
5 Лихтенштейн10
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия13
2
Плей-офф
Латвия13
3 Сербия00
4 Андорра10
5 Албания10
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Черногория13
2
Плей-офф
Чехия13
3 Фарерские острова10
4 Гибралтар10

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