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Израиль - Норвегия 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 21:45
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
25 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Израиль
Норвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Норвегия, которое состоится 25 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Норвегия
1ИзраильврДаниэль Перец
2ИзраильзщЭлазар Даса
5ИзраильзщИдан Начмиас
4ИзраильзщРаз Шломо
12ИзраильзщРой Ревиво
11ИзраильпзОскар Глух
10ИзраильпзМанор Соломон
22ИзраильпзМахмуд Джабер
16ИзраильпзМохаммад Абу Фани
21ИзраильпзДин Дэвид
20ИзраильнпДан Битон
1НорвегияврЭрьян Нюланд
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
3НорвегиязщКристоффер Аер
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
20НорвегияпзАндреас Шельдеруп
19НорвегияпзАрон Дённум
18НорвегияпзТело Осгор
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИзраильРан Бен-Шимон
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 1-й турИзраиль2 : 1
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 6-й турИзраиль1 : 0
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 5-й тур0 : 0Израиль
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й тур4 : 1Израиль
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИзраиль1 : 4
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 1-й тур0 : 5Норвегия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й турНорвегия5 : 0
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й тур1 : 4Норвегия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й тур5 : 1Норвегия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турНорвегия3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия13
2
Плей-офф
Польша13
3 Нидерланды00
4 Литва10
5 Мальта10
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр13
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина13
3 Австрия00
4 Румыния10
5 Сан-Марино10
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия13
2
Плей-офф
Израиль13
3 Италия00
4 Эстония10
5 Молдавия10
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония13
2
Плей-офф
Уэльс13
3 Бельгия00
4 Казахстан10
5 Лихтенштейн10
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия13
2
Плей-офф
Латвия13
3 Сербия00
4 Андорра10
5 Албания10
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Черногория13
2
Плей-офф
Чехия13
3 Хорватия00
4 Фарерские острова10
5 Гибралтар10

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