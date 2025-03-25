Иран - Узбекистан 25 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 25-03-2025 18:00
25 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - Узбекистан, которое состоится 25 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Узбекистан
Главные тренеры
|Амир Галенои
|Сречко Катанец
|Тимур Кападзе
История личных встреч
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа E. 6-й тур
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа E. 2-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|11.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|19.05.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.06.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 8-й тур
|2 : 0
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|11.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 7-й тур
|2 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|2 : 3
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|2 : 3
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 7-й тур
|1 : 0
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|0 : 1
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|3 : 2
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию азиатского отборочного матча к ЧМ-2026: Иран — Узбекистан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|7
|19
|2
|Узбекистан
|7
|16
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|7
|10
| 4
Плей-офф
|Катар
|7
|10
|5
|Киргизия
|7
|3
|6
|КНДР
|7
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|7
|15
|2
|Иордания
|7
|12
| 3
Плей-офф
|Ирак
|7
|12
| 4
Плей-офф
|Оман
|7
|7
|5
|Кувейт
|7
|5
|6
|Палестина
|7
|3
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|7
|19
|2
|Австралия
|7
|10
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|7
|9
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|7
|6
|5
|Бахрейн
|7
|6
|6
|Китай
|7
|6