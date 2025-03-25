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Иран - Узбекистан 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 18:00
25 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур
Иран
Узбекистан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - Узбекистан, которое состоится 25 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иран
Узбекистан
Главные тренеры
Иран Амир Галенои
Словения Сречко Катанец
Узбекистан Тимур Кападзе
История личных встреч
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Узбекистан0 : 0Иран
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур Иран0 : 0Узбекистан
21.11.2023 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 2-й тур Узбекистан2 : 2Иран
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Узбекистан0 : 1Иран
08.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан1 : 2Иран
11.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 1Иран
19.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Иран1 : 0Узбекистан
12.06.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 8-й тур Иран2 : 0Узбекистан
06.10.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 3-й тур Узбекистан0 : 1Иран
11.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 1Иран
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 7-й тур Иран2 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 2 : 3Иран
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 2 : 3Иран
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Иран4 : 1
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Узбекистан0 : 0Иран
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 7-й тур Узбекистан1 : 0
27.01.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Узбекистан0 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 0 : 1Узбекистан
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 3 : 2Узбекистан
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Узбекистан1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию азиатского отборочного матча к ЧМ-2026: Иран — Узбекистан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран719
2 Узбекистан716
3
Плей-офф
ОАЭ710
4
Плей-офф
Катар710
5 Киргизия73
6 КНДР72
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея715
2 Иордания712
3
Плей-офф
Ирак712
4
Плей-офф
Оман77
5 Кувейт75
6 Палестина73
Группа 3
КомандаИО
1 Япония719
2 Австралия710
3
Плей-офф
Саудовская Аравия79
4
Плей-офф
Индонезия76
5 Бахрейн76
6 Китай76

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