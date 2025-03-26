Чили - Эквадор 26 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 26-03-2025 02:00
26 Марта 2025 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Эквадор, которое состоится 26 Марта 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Эквадор
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|22.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 2
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 0
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|2 : 1
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|3 : 0
|12.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 0
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|2 : 1
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|3 : 1
|16.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|3 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 2
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 1
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|13
|28
|2
|Эквадор
|13
|22
|3
|Бразилия
|13
|21
|4
|Уругвай
|13
|20
|5
|Парагвай
|13
|20
|6
|Колумбия
|13
|19
|7
|Боливия
|13
|13
|8
|Венесуэла
|13
|12
|9
|Перу
|13
|10
|10
|Чили
|13
|9