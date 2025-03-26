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Чили - Эквадор 26 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 26-03-2025 02:00
26 Марта 2025 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур
Чили
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Эквадор, которое состоится 26 Марта 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Эквадор
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Аргентина Себастьян Беккасесе
История личных встреч
22.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Эквадор1 : 0Чили
17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Чили0 : 2Эквадор
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Эквадор0 : 0Чили
22.06.2019 Кубок Америки Группа C. 2-й тур Эквадор1 : 2Чили
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Чили2 : 1Эквадор
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор3 : 0Чили
12.06.2015 Кубок Америки Группа A Чили2 : 0Эквадор
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Чили2 : 1Эквадор
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Эквадор3 : 1Чили
16.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Эквадор3 : 0Чили
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 1 : 0Чили
09.02.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Чили6 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Чили4 : 2
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 0 : 0Чили
15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Чили
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор2 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 0 : 1Эквадор
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Эквадор4 : 0
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 0 : 0Эквадор
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1328
2 Эквадор1322
3 Бразилия1321
4 Уругвай1320
5 Парагвай1320
6 Колумбия1319
7 Боливия1313
8 Венесуэла1312
9 Перу1310
10 Чили139

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