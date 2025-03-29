Химки - Пари Нижний Новгород 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 15:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
29 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
|09.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|22.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 1 : 3
|13.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 5 : 3
|24.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 1 9 : 10
|19.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Химки» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Локомотив М
|22
|40
|5
|Динамо М
|21
|39
|6
|ЦСКА
|21
|38
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Крылья Советов
|22
|22
|11
|Динамо Мх
|21
|21
|12
|Химки
|21
|20
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|21
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11