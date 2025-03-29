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Химки - Пари Нижний Новгород 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 15:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
29 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Химки
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород3 : 1 ДВХимки
09.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Химки
22.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки1 : 1 1 : 3Пари Нижний Новгород
13.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 1 5 : 3Химки
24.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Химки3 : 0Пари Нижний Новгород
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Химки
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Химки1 : 1Пари Нижний Новгород
21.10.2020 Кубок России Группа 5 Пари Нижний Новгород1 : 1 9 : 10Химки
19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Химки1 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Химки
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Химки1 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород3 : 1 ДВХимки
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Химки1 : 6
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Химки» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Локомотив М2240
5 Динамо М2139
6 ЦСКА2138
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Крылья Советов2222
11 Динамо Мх2121
12 Химки2120
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2119
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

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